Войдет ли Белоруссия в ШОС? Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Главы государств подвели итоги визита российского президента в Минск.

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в телефонном разговоре договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Главы государств отметили, что итоги минувших переговоров придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Также Путин и Лукашенко обсудили повестку июльского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, где планируется решить вопрос предоставления Белоруссии статуса страны-участницы.

Путин на прошлой неделе побывал с двухдневным официальным визитом в Минске. В ходе поездки состоялись российско-белорусские переговоры в расширенном составе, на которых обсудили дальнейшие конкретные шаги по реализации общих импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении и других областях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими блюдами национальной белорусской кухни Лукашенко угощал Путина в Минске.