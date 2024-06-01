Блогер Саша Митрошина задолжала ФНС почти сто миллионов рублей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 1 229 0

Счета девушки могут заблокировать из-за неуплаты налогов.

Блогер Саша Митрошина задолжала ФНС почти сто миллионов рублей

Фото: Instagram* / alexandramitroshina

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Блогер Саша Митрошина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 96 миллионов рублей, что стало известно 5-tv.ru.

Согласно полученной информации, блогер должна оплатить налоговой 96 186 386 рублей. Из-за огромного долга уже начались процедуры по блокировке счетов девушки.

Известно, что Митрошина уже сталкивалась с проблемами с налоговой. С начала октября 2020 по конец мая 2022 года сумма неуплаченных налогов блогера превысила 120 миллионов рублей. Девушка утверждала, что никогда не утаивала свои доходы. Этот долг она тогда погасила в полном объеме. Однако с тех пор у нее уже успела появиться новая задолженность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в отношении блогера Митрошиной начали новую проверку. Причиной послужило появление информации о том, что она «дробила» свои доходы на счетах нескольких ИП.

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