На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
Как сейчас работает гидроэлектростанция?
Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) находится в критическом состоянии после взрывов на территории подконтрольного ВСУ Запорожья. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.
«В данный момент в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. <…> Речь даже не идет о выработке электроэнергии», — заявил он в эфире украинского телеканала «Рада».
Как добавил Федоров, сейчас восстановление энергоснабжения невозможно. На это потребуется определенное время, придется привлечь к ремонту специалистов различных профилей.
РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что наши войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС.
Читайте также
73%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?