На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Как сейчас работает гидроэлектростанция?

На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) находится в критическом состоянии после взрывов на территории подконтрольного ВСУ Запорожья. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

«В данный момент в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. <…> Речь даже не идет о выработке электроэнергии», — заявил он в эфире украинского телеканала «Рада».

Как добавил Федоров, сейчас восстановление энергоснабжения невозможно. На это потребуется определенное время, придется привлечь к ремонту специалистов различных профилей.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что наши войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС.

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