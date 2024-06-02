Шура едва не умер на празднике у Маши Распутиной: «Большими титьками долбанула»

Что случилось с певцом и кто спас его от гибели?

Певец Шура вспомнил, как однажды чуть не умер из-за конфетти. Инцидент произошел на праздновании дня рождения Маши Распутиной, которая его тогда и спасла от ранней смерти.

Это случилось в начале 90-х годов. Тогда артиста на мероприятие пригласила сама именинница. В один момент он решил вручить Распутиной букет цветов прямо на сцене. В этот момент ему стрельнули в лицо хлопушкой с конфетти прямо в лицо.

«Меня Маша спасла. Я вынес ей цветы на сцену, это было казино, они стрельнули эту ерунду, и Маша подбежала, поняла, что я задыхаюсь, и своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылез», — рассказал Шура в эфире одной из программ на федеральном канале.

К слову, с таким же столкнулась и коллега Шуры — солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Ей конфетти попали в горло во время исполнения песни.

«Я поняла, что если в одну секунду меня не станет, то все подумают, что плохая девочка была не такая уж и плохая», — вспомнила Плетнева.

В тот момент вся ее жизнь промелькнула перед глазами. К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий.

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