«Представьте состояние ребенка»: законен ли был запрет Телегина на выезд дочери

Пограничным службам нужно заранее уведомлять другого родителя о подобных ограничениях.

Судебные разбирательства заслуженной артистки РФ Пелагеи с ее бывшим супругом Иваном Телегиным длятся с 2020 года. Хоккеист уже добился уменьшения алиментов на содержание их семилетней дочери Таисии, но его недавний поступок разрушил все планы ребенка на летний отдых в Турции после окончания первого класса.

Таисию с бабушкой уже после досмотров и сдачи багажа задержал офицер таможенной службы. Оказалось, что отец оформил запрет на выезд своей дочери и не посчитал нужным сказать об этом заранее, чтобы был эффект неожиданности.

Насколько такой поступок законен узнал 5-tv.ru у адвоката, доктора юридических наук и профессора Академии РАЕН Людмилы Айвар.

«Закон допускает обращение одного из супругов в органы правопорядка, то есть ПСБ и пограничные органы, с заявлением о запрете вывоза ребенка за пределы Российской Федерации», — рассказала эксперт.

Другой родитель может в судебном порядке получить специальное разрешение, которое бы позволяло игнорировать запрет. Но, к сожалению, российские суды рассматривают подобные заявления слишком долго. Настолько, что уже необходимость в самой поездке отпадает.

«Здесь нужно какое-то изменение в законодательстве, чтобы эти вопросы рассматривались в ускоренном порядке, потому что нарушаются права детей», — отметила адвокат.

По словам Айвар, запрет необходим, если есть угроза, что ребенка могут увезти в другую страну и ограничить возможности одного из родителей с ним видеться.

Но если дело касается обучения, отдыха или лечения, то суды должны рассматривать их гораздо быстрее или упростить процедуру, чтобы вопросом занимались пограничные службы или ФСБ.

Избежать такой ситуации, как у Пелагеи с дочерью получится, если пограничные службы или другие органы будут заранее уведомлять, что существует запрет. Это позволит хотя бы скорректировать отдых и провести его на курортах России.

Хоть закон и допускает возможность ограничивать передвижение ребенка между странами, Телегин поступил неправильно — уверена адвокат.

«Представьте состояние ребенка, который настроился, что он поедет в Турцию, будет в аквапарке на водяных горках, у него уже разыгралась фантазия в голове, и тут его на границе разворачивают. Это как вообще? Это родитель думает о своем ребенке или нет?» — возмущена Айвар.

Поэтому подобные уведомления должны быть, чтобы родитель не тратил деньги, а также свои нервы и нервы самого ребенка.