Четырехэтажный жилой дом обрушился на западе Стамбула

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Евгения Романова
Евгения Романова 112 0

Haberler: в Стамбуле обрушился жилой дом, под завалами находятся люди

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Двое человек, которых извлекли из-под обломков, находятся в тяжелом состоянии.

На западе Стамбула произошло обрушение четырехэтажного жилого дома, под завалами находятся люди. Об этом сообщает телеканал Haberler.

Все произошло в примерно в 08:45 по московскому времени на улице Беледие в районе Кючюкчекмедже. Причины обрушения здания пока неизвестны. На место направлены экстренные службы.

Губернатор Стамбула Давут Гюль, чьи слова приводит телеканал TRT Haber, сообщил, что из-под завалов к настоящему моменту уже извлечены семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. При этом еще два человека по-прежнему находятся под обломками здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал список жертв обрушения дома после удара ВСУ по Белгороду. В результате теракта украинских боевиков погибли 17 человек.

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