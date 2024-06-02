«Я жертва»: Полина Гагарина раскрыла детали конфликта с Ольгой Кормухиной

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 539 0

Полина Гагарина считает себя жертвой в конфликте с Ольгой Кормухиной

«Я жертва»: Полина Гагарина раскрыла детали конфликта с Ольгой Кормухиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Скандал знаменитостей начался еще в 2019 году.

Полина Гагарина впервые прокомментировала скандал с заслуженной артисткой РФ Ольгой Кормухиной. За исполнение легендарного хита Виктора Цоя «Кукушка» знаменитость получила сполна. Кормухина обвинила певицу в плагиате исполнения песни и подала на нее в суд.

Исполнительница хита «Я падаю в небо» уверяла, что Гагарина нота в ноту повторила ее исполнение «Кукушки». Полина в это время отмалчивалась и надеялась на справедливость в суде.

«С „Кукушкой“ для меня была неприятная история — на меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая. Это не моя песня, это хит Виктора Цоя.

Меня пригласили ее спеть, чему я несказанно рада. Три года пришлось судиться с Ольгой Кормухиной из-за того, что я спела эту песню. Но мы выиграли во всех инстанциях», — наконец высказалась 37-летняя певица в интервью на Youtube-канале.

Гагарина уверена, что она стала жертвой сложившихся обстоятельств и кроме Кормухиной недовольных не было. Причем у Гагариной даже есть разрешение и благословение от родственников Цоя.

Конфликт знаменитостей начался в 2019 году. Кормухина утверждала, что Гагарина присвоила себе ее аранжировку, написанную Алексеем Беловым. Во время разбирательств к экспертизе были привлечены четыре специалиста из консерватории имени Чайковского.

Большинство из них посчитало, что песни артисток заметно отличаются от исполнения Цоя, но похожи между собой. С этим не согласился композитор Игорь Крутой, считающий вариацию Гагариной самостоятельной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кормухина рассказала о поддержке иностранцами российских бойцов.

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«Я жертва»: Полина Гагарина раскрыла детали конфликта с Ольгой Кормухиной

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