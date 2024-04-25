«Приходят деньги»: Кормухина рассказала о поддержке иностранцами российских бойцов
Ольге Кормухиной присылают деньги с Запада для помощи русским бойцам
Фото: Ольга Кормухина / ТАСС
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Многие граждане западных стран на стороне России, подчеркнула певица.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала о помощи от иностранцев на нужды российским бойцам. Певице приходят деньги от неравнодушных людей с Запада, которые хотят внести свой вклад в спасение жизней наших солдат.
«Поймите простую вещь: мы все одинаковые, если стремимся к правде. Недавно у нас гостили девушки из Германии (одна — из Восточной, другая — из Западной), члены нашего фан-клуба… Мы общаемся с огромным количеством людей с Запада. Мне ведь приходят деньги на помощь нашим бойцам не только из нашей страны, не только от русских», — сообщила исполнительница хита «Путь» aif.ru.
По словам Кормухиной, многие понимают, что спецоперация проводится за правду и за свободу. Где нет правды — там свободы и любви быть не может, считает знаменитость и ее окружение. Ведь несмотря на антироссийскую пропаганду на Западе, многие видят истину и встают на сторону России.
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