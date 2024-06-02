На Украине сообщили о диверсии на железной дороге в Одесской области
«Страна»: диверсия произошла на железной дороге под Одессой
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — говорится в сообщении.
Случилось это 31 мая. Отмечается, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия». Правоохранители пока не установили подозреваемых.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Одессе произошла массовая драка с участием боевиков ВСУ.
Читайте также
54%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?