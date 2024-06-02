На Украине сообщили о диверсии на железной дороге в Одесской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

«Страна»: диверсия произошла на железной дороге под Одессой

На Украине сообщили о диверсии на железной дороге в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — говорится в сообщении.

Случилось это 31 мая. Отмечается, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия». Правоохранители пока не установили подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одессе произошла массовая драка с участием боевиков ВСУ.

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