Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» уже шесть лет живет в затворничестве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 67 0

Нина Маслова уже шесть лет не показывается на публике

Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» уже шесть лет живет в затворничестве

Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

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И дело тут вовсе не в здоровье, как утверждают злые языки.

Уже шесть лет живет в затворничестве звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Большая перемена» Нина Маслова — она давно не показывается на публике. Последняя ее актерская работа датируется аж 2017 годом — в фильме «Девичник».

В один день заслуженная артистка РФ просто перестала подходить к телефону и пропала из общества. Вскоре и звонки прекратились, больше никто не предлагал работу. Порталу «Абзац» Маслова сообщила, что потеряла всех родственников за последние шесть лет.

«В течение шести лет я потеряла почти всех близких людей. Я осталась жива только благодаря Господу. Я ни с кем не общаюсь, ни с кем не встречаюсь. Мне все это неинтересно, это все пустота», —сообщила артистка.

В общем-то, хобби у Масловой нет и не было, ее никогда не привлекали туризм или садоводство, поэтому с горем она встретились лицом к лицу. Лечение она выбрала в виде чтения книг о вере или медицине.

«Я читаю Святых Отцов и хожу в церковь. Я думаю о своей прожитой жизни целыми днями», — сообщила актриса.

Злые языки утверждали, что у Нины Масловой серьезные проблемы со здоровьем. Артистка с этим категорически не согласна — на здоровье она не жалуется, да и вообще не любит обсуждать свои болячки.

Правда, один инцидент в недавнее время все же был. Прошлой зимой Маслова поскользнулась на льду и получила травму спины. К счастью, актриса восстановилась довольно быстро.

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