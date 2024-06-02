Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» уже шесть лет живет в затворничестве

Нина Маслова уже шесть лет не показывается на публике
Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.
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И дело тут вовсе не в здоровье, как утверждают злые языки.
Уже шесть лет живет в затворничестве звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Большая перемена» Нина Маслова — она давно не показывается на публике. Последняя ее актерская работа датируется аж 2017 годом — в фильме «Девичник».
В один день заслуженная артистка РФ просто перестала подходить к телефону и пропала из общества. Вскоре и звонки прекратились, больше никто не предлагал работу. Порталу «Абзац» Маслова сообщила, что потеряла всех родственников за последние шесть лет.
«В течение шести лет я потеряла почти всех близких людей. Я осталась жива только благодаря Господу. Я ни с кем не общаюсь, ни с кем не встречаюсь. Мне все это неинтересно, это все пустота», —сообщила артистка.
В общем-то, хобби у Масловой нет и не было, ее никогда не привлекали туризм или садоводство, поэтому с горем она встретились лицом к лицу. Лечение она выбрала в виде чтения книг о вере или медицине.
«Я читаю Святых Отцов и хожу в церковь. Я думаю о своей прожитой жизни целыми днями», — сообщила актриса.
Злые языки утверждали, что у Нины Масловой серьезные проблемы со здоровьем. Артистка с этим категорически не согласна — на здоровье она не жалуется, да и вообще не любит обсуждать свои болячки.
Правда, один инцидент в недавнее время все же был. Прошлой зимой Маслова поскользнулась на льду и получила травму спины. К счастью, актриса восстановилась довольно быстро.
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