Чернышев впервые прокомментировал смерть Заворотнюк: «Любовь давала сил»
Петр Чернышев поблагодарил всех за поддержку Заворотнюк после церемонии прощания
Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru
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Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.
Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк — фигурист Петр Чернышев — поблагодарил всех за поддержку его супруги. Об этом фигурист рассказал 5-tv.ru после церемонии прощания с артисткой.
Чернышев был признателен всем, кто пришел проводить в последний путь Анастасию Заворотнюк.
«Для Насти ваша любовь давала всегда сил. Я уверен, что она и сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо. Спасибо вам большое», — сказал он.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга четвертой стадии.
Церемония прощания с актрисой состоялась в Покровском монастыре. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru писал, где именно похоронили Анастасию Заворотнюк.
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