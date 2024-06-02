«Улететь с этой планеты»: Бурунов высказался о своем внеземном происхождении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Актер Бурунов усомнился в своем внеземном происхождении

«Улететь с этой планеты»: Бурунов высказался о своем внеземном происхождении

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Актеру сообщили, что в него вселилась душа пришельца из созвездия Плеяды.

Актер Сергей Бурунов усомнился в своих инопланетных «корнях», однако согласился с тем, что порой ему хочется «улететь с этой планеты». Звезда «Полицейского с Рублевки» стал гостем интернет-шоу «Натальная карта», где его пытались убедить в том, что он — инопланетянин.

Так, по словам ведущей, душе Бурунова «не просто несколько сотен лет, а несколько световых лет», и происходит актер из созвездия Плеяды.

«Душа инопланетянина вселилась в Сергея Бурунова», — объявила ведущая.

Менеджер актера Анастасия тут же вспомнила, что он когда-то думал стать летчиком, а сейчас постоянно хочет, чтобы его забрали на «его планету», и мечтает стать серебряным шариком.

Сам Бурунов скептически отнесся к теории о своем внеземном происхождении, но признал, что мечтал управлять самолетами и что небо — навсегда в его сердце.

«Действительно, когда меня кто-то или что-то напрягает, я хочу улететь с этой планеты», — сказал Бурунов.

Ранее Сергей Бурунов в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал о самом приятном воспоминании из детства.

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