Актер Андрей Чернышов впервые стал отцом

Актер театра и кино Андрей Чернышов впервые стал отцом. Пять месяцев назад жена 51-летнего артиста Мария Добржинская родила ему сына. Об этом сообщает StarHit.

Чернышов отметил, что пока не готов делится эмоциями по поводу отцовства, так как это очень личные чувства.

«Это такие… очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — сказал он.

Артист не стал раскрывать подробности о маленьком наследнике. Не удивительно, ведь он всегда старался оберегать личные границы. Однако поделился, что на данный момент старается во всем помогать жене, которой пришлось временно отказаться от карьеры и сняться со спектаклей.

Чернышов добавил, что Мария не планирует долго оставаться в декрете и хочет вернуться к работе как можно скорее.

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