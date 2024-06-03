«Впечатлительным лучше отойти»: Устиненко показала фигуру после третьих родов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Звезда «Дома-2» Устиненко показала фигуру на следующий день после третьих родов

«Впечатлительным лучше отойти»: Устиненко показала фигуру после третьих родов

Фото: ВКонтакте / Алиана Устиненко / alianaus1001

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Экс-участница «Дома-2» за две беременности подряд набрала 40 килограммов, но не постеснялась показаться в нижнем белье.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко, которая на днях стала многодетной мамой, продемонстрировала фигуру в нижнем белье. Она отметила, что поправилась на 40 килограммов, поэтому сейчас ее тело находится далеко не в лучшей форме.

«Слишком впечатлительным от экрана лучше отойти. Я не боюсь показывать, потому что уверена — приду в нужную форму. Это дело времени», — написала Устиненко в социальной сети.

Устиненко не постеснялась показать свою фигуру, поправившись на 40 килограммов. Instagram* / aliana1001

Четкого плана, как вернуть прежнюю фигуру, у нее пока нет. Но, по ее мнению, его нет ни у кого сразу после родов.

К слову, малышку Устиненко родила от музыканта и владельца звукозаписывающей студии Максима Меченкова. Девочке пока имя не дали. Для пары она стала вторым общим ребенком. Причем Устиненко забеременела в третий раз спустя всего четыре месяца после рождения дочки Микаэлы. Старшего же сына знаменитость родила в браке с участником «Дома-2» Александром Гобозовым, которого в феврале приговорили к полутора годам лишения свободы за избиение девушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким проблемами во время беременности столкнулась экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес.

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