«Как летит время»: Агата Муцениеце показала фото во время беременности

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Звезда сериала «Закрытая школа» решила оригинально поздравить подругу с днем рождения.

Агата Муцениеце опубликовала свое беременное фото

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Агата Муцениеце показала фото во время беременности

Звезда сериала «Закрытая школа» и фильма «Честный развод» актриса Агата Муцениеце впервые показала свое «беременное» фото. Откровенным снимком артистка поделилась на своей странице в социальной сети.

На кадре, который опубликовала Муцениеце, она стоит перед зеркалом вместе со своей подругой — дизайнером Олесей Шиповской. Артистка слегка обнимает большой живот, а основательница собственного бренда держит в руках телефон и снимает их.

Фото: Instagram*/agataagata

Опубликовав в сеть этот снимок, Муцениеце решила таким образом оригинально поздравить Шиповскую с днем рождения. К подписи к фото Агата пояснила, что данный кадр был сделан год назад. В то время актриса была примерно на шестом-седьмом месяце беременности: Агата вместе со своим супругом, музыкантом Петром Дрангой ждала появление на свет общей дочери, которую пара впоследствии назвала Верой.

«Как летит время!» — также написала Агата, добавив, что ей было непросто найти эту фотографию.

Ранее Муцениеце сравнила себя с американской актрисой Анжелиной Джоли. По словам звезды сериала «Закрытая школа», она всегда отдавала предпочтение экстравагантному стилю, а также яркому макияжу. А это, по ее мнению, больше свойственно не российским артисткам, а зарубежным.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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