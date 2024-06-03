На грани банкротства: что происходит с Бритни Спирс без опеки отца

Раньше состояние певицы оценивалось в 60 миллионов долларов.

Певица Бритни Спирс на грани банкротства. Американские журналисты пишут, что от состояния поп-дивы, которое оценивалось в 60 миллионов долларов, уже мало что осталось.

После того как певица избавилась от опеки отца, она стала сорить деньгами. А недавно еще и рассказала про то, что ее украшения таинственным образом исчезли. Правда, в историю с ограблением поверили не все. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Вместо золота и бриллиантов ей приходится покупать дешевые подделки, жалуется в соцсети 42-летняя американская поп-принцесса Бритни Спирс. Украшение звезды исчезли, на новые якобы нет денег.

По мнению американских журналистов, певица на грани банкротства. Общественность и СМИ обсуждают и за психическое здоровье Бритни, страничка которой пестрит роликами в неглиже и странными видео.

Ажиотаж вызвало появление совершенно голой Спирс на тропическом пляже. Как пишет издание TMZ со ссылкой на свои источники, на отдых Бритни тратит последние сбережения.

Во Французской Полинезии и на Гавайях поп-звезда жила в президентских люксах. Каждая поездка обошлась в 350 тысяч долларов. В итоге от 60 миллионов долларов, которые достались ей после освобождения от опекунства отца, почти ничего не осталось.

«Одни говорят, что она разорится, другие, что, возможно, скоро, но не сейчас. Но спустить 60 миллионов долларов за пару лет — это безумие», — уверен американский обозреватель Мэт Уолш.

Близких пугают резкие перепады настроения Бритни, сообщают журналисты. Ее психическое здоровье гораздо хуже, чем на протяжении 13 лет, которые она провела под опекой отца, из-за проблем с наркотиками и нервного срыва.

На днях и бывший муж певицы Сэм Асгари поделился откровениями: на развод он подал после того, как Бритни напала на него с топором.

«Во время их брака с Сэмом она била его, когда он спал. Иногда она просто выходила из себя. И эта проблема становится все более тревожной. Кроме того, возникли проблемы с приемом лекарств. Так что ситуация тяжелая», — заявил американский телепродюсер Харви Левин.

Очередная драка певицы случилась месяц назад уже с новым любовником Полом Солисом, судимым за продажу запрещенных веществ и незаконное хранение оружия. Он работал уборщиком в ее доме. Бритни жаловалась, что во время их конфликта в отеле она сломала ногу.

«Она действительно опухла. Моя нога сейчас такая большая и уродливая», — ужасалась Бритни Спирс.

Танцы с ножами на кухне, нападение с топором, множество полуголых фото, угроза разорения и кража украшений, о которой она не стала сообщать в полицию… Поклонники все больше переживают за состояние певицы и начинают говорить о том, что под опекой, от которой ее так старались освободить, Бритни было лучше.