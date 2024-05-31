Холодный расчет: в России могут сократить рабочий день из-за жары

Соответствующий законопроект планируют вынести на рассмотрение в Госдуму.

В России могут сократить рабочий день на период сильной жары. Соответствующий законопроект планируют вынести на рассмотрение в Госдуму. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал автор инициативы, вице-спикер Борис Чернышов.

Депутат указал, что подобные предложения уже вносил Роспотребнадзор, но они носят лишь рекомендательный характер. Сейчас же вопрос может быть закреплен законодательно, чтобы возложить обязанности на работодателя.

«Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагаем сделать их обязательными», — подчеркнул автор инициативы Борис Чернышов.

Согласно документу, рабочий день может сократиться на один час при температуре в офисе от 28,5 градуса, на два — при 29 градусах. Если же столбик термометра доберется до отметки в 30,5 градуса, то рабочий день станет короче на четыре часа.

Предполагается, что изменения внесут в статью 92-ю Трудового кодекса РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что на этой неделе температура воздуха в столице России существенно превысит многолетние значения.