Глава ассоциации итальянских бизнесменов указал на дискриминацию со стороны Варшавы и Вильнюса.

Таможенники Польши и Литвы блокируют на своих границах грузы, которые идут из Италии в России. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости.

«Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны. <…> Это — не что иное, как произвол», — сказал он.

В то же время свои грузы Варшава и Вильнюс спокойной пропускают через границы. Торрембини указал на странность того, что Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. При этом антироссийская ритория ее и Польша очень громкая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме допустили введение торгового эмбарго на российские товары. В США обвинили Россию в трансформации экономики в «фабрику для военной машины».

Следует отметить, что санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.