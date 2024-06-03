«Произвол»: в Италии сообщили о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

GIM Unimpresa: Польша и Литва блокируют на границах идущие в РФ грузы из Италии

«Произвол»: в Италии сообщили о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов

Фото: www.globallookpress.com / Georg Wendt

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Глава ассоциации итальянских бизнесменов указал на дискриминацию со стороны Варшавы и Вильнюса.

Таможенники Польши и Литвы блокируют на своих границах грузы, которые идут из Италии в России. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости.

«Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны. <…> Это — не что иное, как произвол», — сказал он.

В то же время свои грузы Варшава и Вильнюс спокойной пропускают через границы. Торрембини указал на странность того, что Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. При этом антироссийская ритория ее и Польша очень громкая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме допустили введение торгового эмбарго на российские товары. В США обвинили Россию в трансформации экономики в «фабрику для военной машины».

Следует отметить, что санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

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