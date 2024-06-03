Песков: Москва и Пекин намерены продолжать диалог по поставкам газа

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Ни Россия, ни Китай не сомневаются, что договоренности будут достигнуты.

Песков: Москва и Пекин намерены продолжать диалог по поставкам газа

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Россия и Китай заинтересованы с продолжении диалога по поставкам газа, лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали тему сотрудничества по энергоресурсам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«В целом, как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации, и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран», — сказал он.

Диалог, подчеркнул Песков, продолжаться будет. Что же касается коммерческих переговоров, то они ведутся непублично. Ни Москва, ни Пекин не сомневаются, что договоренности будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Газпром» сообщил о рекордных поставках газа в Россию. Как отметили в компании, последовательно развивающаяся мощность ПХГ способствовала успеху этого периода.

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