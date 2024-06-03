Джордж Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Прежде в РФ пригрозили признать нежелательным фонд актера.

Джордж Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

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Американский актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе и российских. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны. На самом деле у нас есть давний опыт защиты журналистов», — заверил Клуни.

На минувшей неделе фонд Джорджа Клуни потребовал от Евросоюза арестовать российских журналистов, работающих за рубежом. Заявляла об этом директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. По ее словам, основанием для ареста станет статья о «пропаганде», которая есть в уголовных кодексах некоторых европейских стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после такого заявления назвал безумцами членов команды фонда Клуни. Он предложил российским журналистам узнать аргументацию у авторов этой идеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фонд актера Джорджа Клуни могут признать нежелательной организацией в РФ.

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