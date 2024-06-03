Умерла сестра актрисы из сериала «Не родись красивой» Ломоносовой

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 73 0

Актриса не сможет присутствовать на похоронах родственницы. Почему?

Умерла сестра актрисы из сериала «Не родись красивой» Ломоносовой

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Умерла двоюродная сестра актрисы из сериала «Не родись красивой» Ольги Ломоносовой. Об этом артистка сообщила в своем блоге.

Звезда опубликовала памятные детские фотоснимки с родственницей. Она акцентировала внимание на том, что они были очень близки. Между сестрами еще в детстве установилась крепкая связь, так как Ольга была единственным ребенком у своих родителей.

«Лети, моя сестричка… Хочу верить, что там тебе легче! Люблю», — написала актриса.

Ольга не уточнила причину смерти родственницы. Лишь отметила, что та жила на Украине. По понятным обстоятельствам, проводить в последний путь двоюродную сестру актриса не сможет, из-за чего сильно переживает.

Актрисе выразили свои соболезнования в связи с утратой не только поклонники, но и ее коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, тело актера Липинского найдено в Москве.

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