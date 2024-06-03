Младшая дочь Заворотнюк пришла на ее могилу с отцом Петром Чернышевым

Дочь Заворотнюк пришла на ее могилу с отцом Петром Чернышевым
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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От пятилетней Милы не стали скрывать смерть мамы.
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова — пятилетняя Мила — пришла на могилу матери на следующий день после похорон. Девочка была вместе с отцом, старшей сестрой Анной и ее мужем, а также бабушкой Валентиной Борисовной.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как девочка помогает родным накрывать поминальный стол. Примечательно, что от девочки, несмотря на малый возраст, не стали скрывать смерть мамы.
После церемонии прощания с актрисой Чернышев поблагодарил всех за поддержку и выразил признательность тем, кто пришел проводить в последний путь его супругу.
«Для Насти ваша любовь давала всегда сил. Я уверен, что она и сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо. Спасибо вам большое», — сказал он.
Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.
С самого утра в монастыре было практически не протолкнуться, очередь из желающих проститься с любимой актрисой растянулась далеко за пределы обители, а гроб с первых же минут утонул в цветах.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.
Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как звезды сериала «Моя прекрасная няня» покидали этот мир один за другим.
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