Младшая дочь Заворотнюк пришла на ее могилу с отцом Петром Чернышевым

От пятилетней Милы не стали скрывать смерть мамы.

Младшая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова — пятилетняя Мила — пришла на могилу матери на следующий день после похорон. Девочка была вместе с отцом, старшей сестрой Анной и ее мужем, а также бабушкой Валентиной Борисовной.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как девочка помогает родным накрывать поминальный стол. Примечательно, что от девочки, несмотря на малый возраст, не стали скрывать смерть мамы.

После церемонии прощания с актрисой Чернышев поблагодарил всех за поддержку и выразил признательность тем, кто пришел проводить в последний путь его супругу.

«Для Насти ваша любовь давала всегда сил. Я уверен, что она и сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо. Спасибо вам большое», — сказал он.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

С самого утра в монастыре было практически не протолкнуться, очередь из желающих проститься с любимой актрисой растянулась далеко за пределы обители, а гроб с первых же минут утонул в цветах.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.

Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

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