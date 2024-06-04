Похоронила троих сыновей: Елена Проклова рассказала правду о смерти своих детей

Артистка вырастила двух дочерей, мечте о счастливой многодетности не суждено было сбыться.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала о своей истории материнства, полного утрат, в эфире популярного ток-шоу. Она призналась, что не раз делала аборты и хоронила едва родившихся детей. Умерли ее сыновья-двойняшки, а потом еще один сын. Актриса объясняет эти трагедии особенностями своего здоровья.

Как поделилась Проклова, она с детства мечтала быть многодетной мамой. Она родила двух дочь Арину от первого супруга Виталия Мелика-Карамова. Двоих мальчиков от врача Александра Дерябина она потеряла во время родов. Третий брак с бизнесменом Андреем Тришиным подарил ей долгожданного сына, но прожил малыш всего неделю. Позже родилась еще одна девочка Полина.

«С детства мечтала быть многодетной мамой, считала, что у меня обязательно будет пять детей, огромная семья… У меня и есть пять детей… Трое сыновей ушли из жизни, надеюсь, это ангелы на том свете», — сказала Проклова в шоу на музыкальном телеканале.

Утешением для актрисы стали слова старшей наследницы: «Горе длится ровно столько, сколько мы позволяем себе его продлевать». Арина помогла родительнице найти силы, чтобы жить дальше. Поддержал и муж, который, по словам Елены Игоревны, не дал ей броситься под поезд. Проклова выбрала себя и свое будущее, а не всепоглощающую тоску от утраты.

«Я понимала, что хочу жить. Да, я всегда буду помнить о своих детях, скорбеть, но это та жизнь, из которой я вышла», — заключила актриса.

Проклова считает, что особенности ее организма не позволили стать мамой пятерых. У артистки, по собственным словам, «густая кровь», никаких соответствующих анализов в годы ее беременностей врачи не делали, патологии были просто упущены. Дети не получали достаточного питания в утробе. Кроме того, полагает звезда, мальчика выносить труднее. К моменту пятой беременности этот аспект был проверен медиками. Для сохранения плода Проклова сделала себе 770 уколов в живот.

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