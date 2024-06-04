От 300 тысяч за «квадрат»: у какого парка Москвы дешевле всего купить квартиру

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Риелтор Сырцов: москвичи могут дешевле купить квартиру у Измайловского парка

От 300 тысяч за «квадрат»: у какого парка Москвы дешевле всего купить квартиру

Фото: Епихин Андрей / ТАСС

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В Москве одни из самых недорогих квартир продаются в районе Измайловского парка. Об этом в беседе с изданием Газета.ру. рассказал риелтор Руслан Сырцов.

По его словам, рядом с самими популярными парками российской столицы возводятся 36 новостроек, в которых порядка двух с половиной тысяч квартир и апартаментов. Больше всего пользуются популярностью «Сокольники», «Красная Пресня», Измайловский парк, ландшафтный парк на Нагатинском полуострове и парк Победы.

«Наиболее доступное первичное жилье представлено рядом с Измайловским парком (в среднем 302 тысячи рублей за квадратный метр), а самое дорогое — поблизости от „Зарядья“ (2,23 миллиона рублей за квадратный метр)», — рассказал Сырцов.

Риелтор отметил, что в Нагатинской пойме квадратный метр в одной из новостроек стоит около 500 тысяч рублей.

А вот в Сокольниках большую часть территории занимает парк, который является охраняемой природной зоной, поэтому, хоть место и пользуется спросом, построить там новое здание довольно проблематично.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в каких районах Москвы можно дешевле всего приобрести квартиру.

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От 300 тысяч за «квадрат»: у какого парка Москвы дешевле всего купить квартиру

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