В Приморье остановили поезд «Москва-Владивосток» после сообщения о минировании

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 25 0

МВД: поезд «Москва-Владивосток» остановлен после сообщения о минировании

В Приморье остановили поезд «Москва-Владивосток» после сообщения о минировании

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Правоохранители проводят следственные действия.

Сообщения о минировании стали причиной остановки поезда, следующего по маршруту «Москва-Владивосток». Об этом рассказали 5-tv.ru в МВД России.

По данным ведомства, поезд остановлен на станции Ружино. В настоящее время на месте работают сотрудники транспортной полиции, они досматривают состав. Когда правоохранители закончат проводить следственные действия, поезд продолжит движение.

В МВД также подчеркнули, что распространившиеся сообщения в сети о том, что сообщивший о минировании якобы потребовал деньги, не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что произошла авария поезда метро на Сокольнической линии Московского метрополитена. В частости, в Москве было остановлено движение на участке красной линии от станции «Университет» до «Парк культуры». Причиной стал технический сбой. Как сообщал источник 5-tv.ru, от поезда отвалилась деталь, в результате чего началось задымление. Отколовшийся фрагмент попал в токоприемник.

Из поезда эвакуировали 171 человека, машинист их вывел из тоннеля. О пострадавших не сообщалось. 

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