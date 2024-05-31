Авария поезда метро на Сокольнической линии Московского метрополитена: что известно о ЧП?

Причиной ЧП стала попавшая в токоприемник деталь. Пассажирам пришлось пешком выбираться из тоннеля.

Об аварии на Сокольнической линии Московского метрополитена стало известно около 22:00.

Как сообщил источник 5-tv.ru, причиной ЧП стала оторвавшаяся от состава деталь. Она попала в токоприемник, в результате чего произошло короткое замыкание и задымление. Оно было настолько сильным, что пассажирам пришлось открыть окна.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно, как сотрудники метрополитена выводят пассажиров потерпевшего аварию состава из тоннеля пешком. К станции «Спортивная», тем временем, начали прибывать машины скорой помощи.

Информацию об аварии позже подтвердили в Дептрансе столицы. В Telegram-канале ведомства сообщили, что причиной стала техническая неисправность, и на месте уже работают прибывшие сотрудники.

Еще через некоторое время в Дептрансе сообщили, что пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет и безопасности пассажиров ничего не угрожает. Также в ведомстве отметили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения поездов.

В свою очередь, в МЧС сообщили, что проверяют информацию о задымлении в тоннеле московского метро на Сокольнической линии.

Ранее 31 мая столичный дептранс в своем Telegram-канале проинформировал, что на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава. Позже стало известно, что нет движения от «Университета» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Это необходимо для проверки всего состава.

Согласно последним данным от Дептранса, неисправность подвижного состава в метро Москвы устранена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате задымления в московском метро нет движения от некоторых станций.