«Будулай Арктики»: депутат Харитонов рассказал о дружбе с Чилингаровым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 25 0

Депутат Госдумы Харитонов: 34 года состояли в добрых отношениях с Чилингаровым

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Вместе с Чилингаровым они стояли у истоков российского парламентаризма.

Российский ученый Артур Чилингаров оставил большой след в истории России, в освоении Арктики, Севера, а также Дальнего Востока. Об этом сообщил 5-tv.ru депутат Госдумы Николай Харитонов.

По его словам, с Чилингаровым они были знакомы с 1990-х годов, когда тот был советником у председателя Верховного совета РФ Руслана Хасбулатова, а Харитонов народным депутатом РСФСР.

«Я его грешным делом, когда первый раз увиделись, познакомились, говорю ему: „Ну, ты на Будулая похож, борода у тебя хорошая. Но тот Будулай по всему Советскому Союзу, а ты по Северу, по Арктике"», — улыбнулся Харитонов.

С тех самых пор они всегда шутливо общались. И практически 34 года состояли в добрых и хороших отношениях, а в Госдуме третьего созыва они вместе сотрудничали.

Он вспоминает, что Чилингаров всегда был очень мудрым и знающим свое дело человеком, который трудился ради своего любимого дела в истории страны.

«Провожая его в последний путь, я невольно могу сказать только одно: «Дорогой друг и товарищ, Артур Николаевич, спи. Пока мое сердце бьется, буду помнить всегда», — поделился Харитонов.

Вместе с Чилингаровым они стояли у истоков российского парламентаризма в трудные 90-е годы. Харитонов подчеркнул, что все, кто знал Чилингарова, и много лет с ним работали, сожалеют, что такого человека больше нет.

«Светлая, добрая память навсегда останется в наших сердцах», — заключил депутат.

О смерти Артура Чилингарова на 85-м году жизни стало известно 1 июня. Соболезнования его родным и близким выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что Чилингаров был самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, который внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Герой РФ Анатолий Сагалевич рассказал о работе с Артуром Чилингаровым.

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