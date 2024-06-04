Пластика не помогла: кого сыграла 59-летняя Апина в сериале «Комбинация»

Съемки фильма прошли в Саратове — городе, где в конце 80-х образовалась легендарная женская группа.

Сделавшая недавно пластику лица 59-летняя певица Алена Апина снялась в сериале о группе «Комбинация», но сыграть саму себя авторы фильма ей не дали. Об этом пишет Starhit.

Издание сообщает, что экс-солистка суперпопулярного в 90-е женского коллектива исполнит в фильме роль преподавателя консерватории. Саму же Апину в молодости сыграет 30-летняя актриса Анастасия Уколова. Также в сериале заняты Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Елизавета Базыкина и Никита Кологривый.

Отмечается, что создатели картины не стали экономить на достоверности и организовали съемки в тех местах, где когда-то действительно образовалась знаменитая группы и были записаны ее первые хиты.

Так, зрители увидят в сериале исторический центр Саратова, площадь Кирова, стадион «Динамо», консерваторию, а также ротонду на набережной Волги, которую можно видеть в клипе «Белый вечер».

Часть сцен снимали в соседнем Энгельсе, откуда на репетиции группы приезжала бас-гитаристка Ольга Ахунова. В сериале ее сыграет актриса Дарья Руденок.

Как отметил режиссер фильма Никита Власов, ему было важно показать места, сыгравшие важную роль в создании «Комбинации».

Известно, что недавно Алена Апина сделала пластическую операцию по подтяжке лица. Певица не отрицает, что большую часть жизни ее не устраивало собственное отражение в зеркале. И только сейчас, когда ее возраст давно перевалил за 50, она переносит одно хирургическое вмешательство за другим в погоне за идеальной внешностью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего заслуженная артистка РФ Алена Апина планирует судиться с создателем группы «Комбинация», продюсером Виталием Окороковым.