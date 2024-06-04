Собянин назвал успешными прошедшие в Москве Дни исторического и культурного наследия

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

В рамках акции было проведено свыше 1000 мероприятий.

Собянин назвал успешными прошедшие в Москве Дни исторического и культурного наследия

Фото: mos.ru

Дни исторического и культурного наследия, проведшие в Москве в 24-й раз, побили предыдущие рекорды посещаемости. В этом году акция собрала на лекции, мастер-классы и прочие мероприятия более 20 тыс. человек. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках акции было проведено свыше 1000 мероприятий. Москвичи и гости столицы могли познакомиться с историей и современностью таких памятников, как Дом культуры «ГЭС-2», ансамбля Миусского трамвайного депо и Рязанского трамвайного парка, исторических зданий, в которых размещены институты Российской академии наук.

Также для посещения были открыты исторические здания, в которых находятся посольства Армении, Беларуси, Бразилии, Египта, Индии, Катара и Турции.

Впервые участникам были предложены экскурсии с дополненной реальностью и новый формат «Выходной с наследием». Мэр оценил проведение Дней исторического и культурного наследия как успешное.

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