В Химках утонул рэпер Ian Hopeless

Айаан Никифоров решил искупаться вместе с девушкой в реке Клязьма.

В Подмосковье, в районе Химок, в возрасте 25 лет погиб рэпер Айаан Никифоров, известный как Ian Hopeless. Он утонул в реке Клязьма, об этом 5-tv.ru сообщил источник 5-tv.ru.

На момент смерти он был в компании студентки Софии Коваленко, с которой познакомился на сайте знакомств. Они отправились вместе отдохнуть на берег реки. Погода была жаркая, достигала 29 градусов.

Пара решила искупаться в прохладной воде. Рэпер доплыл до середины Клязьмы и через некоторое время начал тонуть. Люди, которые оказались поблизости, смогли спасти только девушку.

Вытащить утонувшего вызвали бригаду водолазов, сейчас тело находится в морге. Родственники погибшего парня ждут возможности перевезти тело в город Якутск, откуда и родом рэпер.

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, которые обследовали местность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.