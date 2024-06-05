России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

РФ на протяжении двух десятилетий поставляла товары в нуждающиеся страны. По какому принципу ограничили в доступе именно российские компании?

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.

В рамках данной программы закупается продовольствие, а потом передается в нуждающиеся страны в качестве гуманитарной помощи. Россия была поставщиком на протяжении последних 20 лет, на ее долю приходилось порядка 20% объемов поставок. В основном продовольствие из РФ принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

Информацию про ограничения для поставщиков из РФ в допуске к тендерам подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик. В основном из-за этого пострадали мукомолы.

При этом отмечается, что российские компании в первую очередь сталкиваются с ограничениями «по принципу страны происхождения товара». Об этом сообщил руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air (крупнейший российский поставщик ВПП ООН) Дмитрий Сухов.

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