В основе — интересы народов: как Россия и Белоруссия решают проблемы в отношениях

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Путин: Россия и Белоруссия учитывают интересы народов при решении проблем в отно

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях двух стран.

В отношениях между Россией и Белоруссией есть сложные вопросы, однако в основе их решений лежат фундаментальные интересы двух народов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Действительно, в разное время по-разному складывались наши отношения, но, поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов, российского и белорусского, то всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, которым нет простых ответов», — заявил он.

Российский лидер также отметил, что на данный момент успешно ведется работа по созданию Союзного государства с Белоруссией. На каждом этапе оба государства учитывают национальные интересы друг друга в области политики, экономики, культуры и экологии. Помимо этого, внимание уделяется также настроению в обществе.

Путин также заявил, что его последняя поездка в столицу Белоруссии носила совсем не символический характер, так как решались важнейшие вопросы. В ходе переговоров удалось обсудить объем поставок нефтепродуктов и дальнейшее промышленное взаимодействие между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики.

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