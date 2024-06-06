Умерла режиссер Маргарита Касымова

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Последние годы жизни кинодеятель провела в Минске.

Умерла режиссер Маргарита Касымова

Фото: Жуков Сергей / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белоруссии умерла актриса, сценарист и первая женщина-режиссер в Средней Азии Маргарита Касымова. Об этом рассказал искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам в личном блоге.

Касымова ушла из жизни в 86 лет в Минске. Причина смерти режиссера не уточняется.

Она родилась в апреле 1938 года в Душанбе. Дебютировала в кинорежиссуре в 1967 году, сняв фильм «Лето 1943 года». Ее кинокартина повествует о судьбе подростка, отец которого ушел на фронт. Данный фильм был высоко отмечен критиками и зрителями.

Всего за время карьеры она сняла и приняла участие в съемках порядка 20 фильмов. Среди них — «А счастье рядом», «Сегодня и всегда», «Маленький боец».

В Минск Касымова переехала в 1990-х, сразу же устроилась работать редактором на киностудию «Беларусьфильм».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Терренс Бисор, известный по ролям в популярных сериалах «Доктор Хаус» и «Офис», скончался на 90-м году жизни.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

2:01
«Я сделала из Ивашова мужчину»: самые скандальные цитаты Светланы Светличной
1:49
Подольская поделилась радостным событием: «Парень, который изменил мой мир»
1:38
Умерла режиссер Маргарита Касымова
1:28
Путин: в США считают, что на их плече «заснул боженька»
1:16
Боевая работа: как ЗРК «Бук» уничтожает вражеские беспилотники и ракеты
1:06
Около 20 человек спасли из затопленных автобуса и двух легковушек в Москве

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
«Острая фаза пройдена»: экспортеры РФ научились перестраиваться на новые рынки
Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака