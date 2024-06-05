Умер звезда сериала «Доктор Хаус» Терренс Бисор

Актеру было 89 лет.
Фото: фото из открытых источников
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Актер Терренс Бисор, известный по ролям в популярных сериалах «Доктор Хаус» и «Офис», скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает New York Daily News.
Отмечается, что Террент Бисор умер дома. Рядом с ним была его жена актриса Мюриель Мино. Супруги прожили вместе более 55 лет. Они познакомились во время работы в театре.
Террент Бисор родился в штате Небраска. В 1952 году будущий поступил на службу в Военно-морской флот. Затем, по окончании службы, начал актерскую карьеру.
В 1980-м Бисор также начал озвучивать кино и сериалы. На его счету более 350 работ.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл. Он снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов «Доктора Кто», став одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала. Что могло стать причиной смерти артиста?
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