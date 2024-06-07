Те же симптомы: можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 19 0

Врач-терапевт Агаева: самый лучший способ обезопасить себя от гриппа — прививки

Те же симптомы: можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Врач-терапевт развеяла один из популярных мифов по этой теме.

Заболеть ОРВИ летом так же легко, как и зимой, а симптомы будут теми же, что и в холодное время года. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева в разговоре с URA.RU.

По ее словам, вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем в любой период.

«Для лета характерны те же симптомы ОРВИ, что и для осенне-зимнего периода: першение, кашель, насморк. Летом спровоцировать болезнь может переохлаждение, например, от кондиционеров», — рассказала врач.

Специалист отметила, что при использовании кондиционеров важно соблюдать разницу между температурой на улице и в помещении не более десяти градусов.

При этом риск простудиться всегда будет выше у тех, кто не соблюдает профилактические меры. Также уберечь себя поможет вакцинация. Не стоит пренебрегать этим, ведь даже обычное ОРВИ может вызвать тяжелые осложнения.

Кроме того, Агаева указывает на важность соблюдения гигиены в быту и общественных местах. Прежде всего, не стоит забывать мыть руки. Также рекомендуется не собираться в местах скопления людей и не контактировать с теми, у кого есть симптомы простуды.

«Для лечения вирусных инфекций применяют жаропонижающие препараты, промывание солевыми растворами, чтобы снять отек слизистой. Больному следует выпивать много жидкости — полтора-два литра в сутки и поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 45-60%», — сказала Агаева.

Терапевт не советует применять так называемые народные методы лечения ОРВИ. Например, использовать горчичники или отпаривать ноги. Также специалист отговаривает болеющих от приема витамина С, антибиотиков и иммуностимуляторов, так как эффективность этих средств в лечении простуды все еще не доказана.

Врач подчеркивает, что противовирусные средства при ОРВИ неэффективны, кроме вируса гриппа. Однако его наличие еще нужно будет доказать с помощью анализов.

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