Те же симптомы: можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса

Врач-терапевт Агаева: самый лучший способ обезопасить себя от гриппа — прививки
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Врач-терапевт развеяла один из популярных мифов по этой теме.
Заболеть ОРВИ летом так же легко, как и зимой, а симптомы будут теми же, что и в холодное время года. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева в разговоре с URA.RU.
По ее словам, вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем в любой период.
«Для лета характерны те же симптомы ОРВИ, что и для осенне-зимнего периода: першение, кашель, насморк. Летом спровоцировать болезнь может переохлаждение, например, от кондиционеров», — рассказала врач.
Специалист отметила, что при использовании кондиционеров важно соблюдать разницу между температурой на улице и в помещении не более десяти градусов.
При этом риск простудиться всегда будет выше у тех, кто не соблюдает профилактические меры. Также уберечь себя поможет вакцинация. Не стоит пренебрегать этим, ведь даже обычное ОРВИ может вызвать тяжелые осложнения.
Кроме того, Агаева указывает на важность соблюдения гигиены в быту и общественных местах. Прежде всего, не стоит забывать мыть руки. Также рекомендуется не собираться в местах скопления людей и не контактировать с теми, у кого есть симптомы простуды.
«Для лечения вирусных инфекций применяют жаропонижающие препараты, промывание солевыми растворами, чтобы снять отек слизистой. Больному следует выпивать много жидкости — полтора-два литра в сутки и поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 45-60%», — сказала Агаева.
Терапевт не советует применять так называемые народные методы лечения ОРВИ. Например, использовать горчичники или отпаривать ноги. Также специалист отговаривает болеющих от приема витамина С, антибиотиков и иммуностимуляторов, так как эффективность этих средств в лечении простуды все еще не доказана.
Врач подчеркивает, что противовирусные средства при ОРВИ неэффективны, кроме вируса гриппа. Однако его наличие еще нужно будет доказать с помощью анализов.
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