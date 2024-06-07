Один нюанс. В каких новостройках квартиры стоят на 20% дороже среднего?

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 19 0

Минстрой: квартиры в новостройках рядом с парками стоят на 20% дороже

Один нюанс. В каких новостройках квартиры стоят на 20% дороже среднего?

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По каким факторам формируется цена на недвижимость даже на этапе строительства?

В Москве стало появляться все больше новостроек. Цены на квартиры в них зачастую выше, чем в сталинских домах, однако эксперты выяснили, что даже среди новостроек цены могут очень сильно разниться. Так, например, как пишет сайт «Бизнес Online» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина, жилье рядом с парками с самого начала строительства могут продавать аж на 20% дороже среднего.

«Рядом с чем строится самое дорогое жилье? Самое дорогое жилье появляется рядом с зоопарками и парками. Если сначала на территории предусматривают парк, а потом уже строят жилье — капитализация последнего в самом начале увеличивается на 20%», — объяснил он.

По словам Стасишина, сегодня застройщики стараются создавать комфортную среду, чтобы повысить прибыль благодаря заинтересованности людей. Государство все еще обеспечивает большую часть общественных пространств, однако частные инвесторы с каждым годом вкладывают в развитие инфраструктуры все больше денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у какого парка Москвы дешевле всего купить квартиру.

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