«Сегодня девичник»: Инфлюенсеры рассказали о секретах счастливой жизни

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 116 0

Бледанс считает, что счастье заключается в умении радоваться мелочам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Умению получать от жизни все можно научиться: достаточно лишь знать, что ты несешь в мир.

Мы много слышим о счастливом образе жизни, но мало кто говорит о том, как именно к нему прийти. Истина на поверхности, но ее игнорируют. В чем секрет счастья и как улучшить свою жизнь, выяснил корреспондент 5-tv.ru в разговоре с инфлюенсерами на закрытом завтраке Organic Breakfast.

«Это все зависит только от нас. От нашего внутреннего душевного состояния и гармонии. Я нахожусь в гармонии, мне все очень хорошо, мне все очень нравится», — поделилась мыслями Эвелина Бледанс.

Все действительно зависит от внутренних ощущений, потому что счастливый человек не способен на зло, ему это просто не нужно. С Бледанс согласилась тревел-блогер Маргарита Иноземцева. По ее мнению, путешествия дают огромный заряд энергии, а людям этого сейчас не хватает. Однако, она отметила, что отдыхая на природе, нужно обращать внимание на детали. Важно стараться видеть счастье в мелочах, потому что именно этот момент останется в памяти, добавила инфлюенсер.

«Потому что я питаюсь природой. Для меня поездка в горы — это не просто я приехала, сфоткалась на фоне горы. Я сижу и созерцаю. Я вспоминаю эти моменты, когда течет река, когда я нахожусь в ужасном состоянии где-то в городе», — рассказала блогер.

Помимо внутреннего самоощущения нельзя забывать и о заботе о своем организме, и о своем теле, потому что физическое и ментальное здоровье одинаково важно. По словам диетолога и нутрициологии Ирины Писаревой, нужно быть внимательным к пище, которую мы ежедневно принимаем. Она советует принимать плотные завтраки с обедами, но легкие ужины. По ее мнению, ограничивать себя в определенный продуктах не стоит, потому что есть риск наступления импульсивного переедания. Но решение есть — для правильного образа жизни нужна привычка.

«Это очень тяжело — перестроить свой организм на здоровое правильное питание. Как и любая привычка, на это требуется примерно три недели. Но важно, самое важное — это мотивация, то, для чего вы это делаете», — добавила Писарева.

Если говорить о физическом здоровье, то необходимо обращать внимание и на свой внешний вид. Например, зубам также необходим уход, потому что они показывают наше в отношение к самому себе. А отношение других людей к нам, как известно, строится на нашем собственном. В этом вопросе нам помогла разобраться врач-стоматолог Кадькалова Наталья. Она считает, что людям иногда просто необходим хороший ежедневный уход за зубами.

«Самое главное — это чтобы была в порядке гигиена и прикус. Если эти два показателя у вас в порядке, то с вашими зубами ничего не случится, я вам это гарантирую», — уверенно высказалась специалист.

Конечно, девичник не обошелся и без тем о финансах. Психолог и коуч Виктория Николаева развила миф о больших деньгах. По ее словам, зарабатывать много может каждый, но не делает этого из-за внутренних установок. Она считает, что все способны изменить масштаб своей личности, если будут работать над своим мышлением.

Интересным гостем закрытого завтрака стал шаман Седе Сангар. Он рассказал, что все беды и несчастья с людьми случатся от того, что он сам приносит в мир.

«Человек вообще загрязняется от внешнего фактора. Допустим, как он себя ведет. Это, возможно, всякие недуги. Если у человека аура грязная, он начинает болеть, уставать», — поделился эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, во что российские звезды вкладывают миллионы.

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