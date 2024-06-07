Какие способы помогут добиться идеального тела?

Существует распространенный миф, что целлюлит — это признак здоровой женщины. Врач-диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева эксклюзивно рассказала 5-tv.ru всю правду о так называемой «апельсиновой корке».

Почти все женщины в том или ином возрасте сталкиваются с целлюлитом. Он может появиться даже у совсем юных девочек. Несовершенства кожи вызывают много комплексов, но с ними можно и нужно бороться.

Диетолог обратила внимание на то, что целлюлит не является нормой для здорового организма.

«Целлюлит — это признак дисбаланса в организме: внутренних отеков, дисбаланса эстрогенов и неправильного питания. Причинами возникновения целлюлита могут быть нарушения в работе щитовидной железы. Гипотиреоз, тиреотоксикоз, аутоиммунные проблемы, проблемы в работе почек. Если у нас нарушена фильтрация почек, есть песок, есть камни, у нас есть проблемы с детоксикацией, и это может быть причиной возникновения целлюлита. Проблемы в работе печени, нарушение усвоения важных для организма веществ, например, витамин D или железо», — рассказала Стародубцева.

Нутрициолог также посоветовала обратить особое внимание на отток желчи. Она объяснила, что делая массажи, скрабирования и прочие косметические манипуляции, а также умирая на тренировках в спортивном зале, никак не получится избавиться от самой проблемы в организме, соответственно, и решить ее.

Необходимо скорректировать питание и серьезно заняться налаживанием водного баланса в организме. Недостаточное потребление воды сказывается на работе всех органов.

«Нам нужно научиться пить воду 30-40 миллилитров на килограмм веса по данным ВОЗ. Также воду необходимо пить теплую от 40 до 50 градусов воду. Нам нужно полностью убрать газировку и в идеале отказаться от кофеина, таких напитков, как зеленый, черный чай и кофе», — сказала Стародубцева.

Диетолог также посоветовала убрать из рациона газированные напитки, мучное, сладкое, дрожжи и не злоупотреблять мясом.

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