«Без полтинника петь не могут»: Юрий Лоза об инициативе запрещать артистам пить алкоголь

Музыкант также прокомментировал идею регулировать наряды исполнителей на выступлениях. Как он к этому относится?

Многие артисты не могут петь, не выпив алкоголя, поэтому его запрет является абсурдным. Об этом заявил музыкант Юрий Лоза в беседе с изданием «Подъем».

Соответствующий законопроект подготовило башкирское Госсобрание. Инициатива предполагает запрет употребления алкоголя «до и во время проведения мероприятия», а также появления в «непристойных и оскорбительных образах».

«А как алкоголь? Вы определите, что артист выпил сто граммов коньяка? Нет, конечно. Может, он без этого работать не может, может, ему, наоборот, лучше. Очень многие артисты говорили, что без полтинника коньяку петь не могут. И что, будете запрещать ему это?» — сказал музыкант.

Он объяснил, что речь идет о невменяемом пьяном состоянии. В нем нельзя появляться любому культурному человеку. Однако совсем запретить алкоголь для артистов — невозможно. Он также отметил то, что контролировать этот процесс не получится.

Юрий Лоза высказался и об инициативе контроля нарядов звезд. По мнению музыканта, нужно четко установить, что является нормой, а что нет, ведь артисты не могут гадать, какие у кого рамки. Многое им кажется приемлемым, но публика так не считает. Он понимает, что у каждого народа свое восприятие, поэтому местная власть должна рассмотреть общие правила для выступления на их территории.

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