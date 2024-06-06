Песков назвал витком напряженности каждую новую поставку оружия Украине

Чем больше Запад поставляет киевскому режиму вооружение, тем дольше будет длиться конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью осознает планы западных стран относительно накачивания киевского режима вооружением. Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал корреспонденту «Известий» Николаю Иванову на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Президент четко сказал, что Россия слышит заявления о планах представителей коллективного Запада. Имеется в виду поставки оружия и так далее. Россия готова к этому», — отметил он.

По словам Пескова, РФ также имеет необходимые средства для противодействия оружию Запада. Кроме того, каждая поставка является новым витком эскалации и напряженности, отмечает он.

«И ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют», — резюмирует пресс-секретарь российского лидера.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мезенцев заявил об укреплении отношений РФ и Белоруссии на фоне давления Запада.