Мексика отказалась ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии

Приглашение страна получила, но делегацию отправлять не будет. В чем причина?
Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com
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Еще одна страна не захотела приезжать на «фан-встречу» главы киевского режима Владимира Зеленского. В этот раз от мирной конференции в Швейцарии отказалась Мексика. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве латиноамериканской страны в России.
Мексика получила официальное приглашение, но свою делегацию отправлять не будет. Страна выступает за мир и считает, что в таких мероприятиях должны участвовать обе стороны конфликта.
«Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — сообщили в посольстве.
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков назвал абсурдным сборищем швейцарский саммит по Украине.
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