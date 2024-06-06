Песков назвал абсурдным сборищем швейцарский саммит по Украине

Будут ли Москва наблюдать за происходящим?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии по Украине является абсурдным сборищем. По его словам, оно обречено на пустое времяпрепровождение. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что западные страны всеми силами стараются придать саммиту большую значимость и убедительность.
«Мы, конечно же, будем внимательно за этим наблюдать. Ну и давайте дождемся каких-то формулировок. Услышим их сначала, потом поймем. Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное — достигнуть поставленных целей», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков назвал витком напряженности каждую новую поставку оружия Украине. По его словам, РФ имеет необходимые средства для противодействия оружию Запада.
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