Бородина о свободных отношениях Нюши: «Пример, как можно зомбировать человека»

Блогер уверена, что ни одна женщина добровольно не согласится на такое.

Блогер Ксения Бородина уверена, что ситуация с певицей Нюшей и ее мужем — это наглядный пример зомбирования человека. Об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

По просьбе подписчиков Бородина прокомментировала интервью с участием Нюши, где та рассказала, как согласилась на свободные отношения с Игорем Сивовым.

«На мой взгляд, это наглядный пример того, как можно зомбировать человека в отношениях», — написала блогер.

По ее мнению, ни одна женщина по доброй воле не согласится быть с мужчиной в открытом браке или терпеть присутствие других лиц. На такие уступки идут, чтобы попытаться спасти отношения. Однако Бородина подчеркнула, что изменщики никогда не меняются, и вина остается исключительно на мужчинах.

«Потом такие успешные девочки, как Нюша, сидят на интервью и говорят, что с ними было что-то не так. Все с тобой было хорошо. Ты была живая, яркая, интересная и главное — талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому», — сказала Бородина.

Блогер подчеркнула, что девушкам необходимо любить и ценить себя, ведь в здоровых отношениях измен никогда не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певицы Алсу и Нюша в один день подали иски о расторжении браков со своими супругами.