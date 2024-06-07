СМИ узнали сроки начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

Financial Times: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут провести уже в июне

СМИ узнали сроки начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ardan Fuessmann

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Предполагается, что Незалежную могут объявить «соответствующей» для вхождения в объединение.

Европейская комиссия может порекомендовать начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз уже в ближайшее время. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание Financial Times.

Уточняется, что переговоры могут провести в июне, до становления временным председателем Совета ЕС.

«ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку [Киеву] <…> до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя блока», — сообщает газета.

Вместе с тем, несмотря на стремление стран Евросоюза прийти к единогласному решению, возразить по данному вопросу может Венгрия. Издание уточняет, что причиной может стать отношение правительства Незалежной к венгерскому меньшинству на территории страны.

Ожидается, что 7 июня объявят о соответствии Украины всем параметрам для вступления в Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского.

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