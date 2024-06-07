Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз

Кем оказалась новая избранница актера?

Актер Алексей Гаврилов, который прославился после съемок в комедийном сериале «Универ», сыграв там главного серцееда всея общаги, женился в третий раз. Его избранницей стала член сборной России по баскетболу, Чемпионка Европы, Бронзовый призер ЧМ России, глава фонда «Женщина вправе сказать» Катерина Кейру. Видео церемонии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Это событие стало шоком для светской публики и телезрителей. Ведь пара совершенно не афишировала свои отношения и не освещала свою личную жизнь в социальных сетях. Они часто появлялись вместе на мероприятиях, но выглядели как простые знакомые.

На свадьбу 7 июня они пригласили не только родственников, но и многочисленных друзей, среди которых известные спортсмены, популярные актеры и политики.

В прошлом у Катерины Кейру был брак с футболистом Иваном Новосельцевым, который обернулся ужасным скандалом. Новосельцев оставил берменную жену и присвоил себе все совместно нажитое имущество. Позже Катерина смогла выиграть суд и забрать квартиру у бывшего мужа. Она одна воспитала сына Теодора и основала фонд «Женщина вправе сказать», где помогает женщинам с маленькими детьми, которые оказались в такой же сложной жизненной ситуации. Фонд оказывает материальную, психологическую и правовую поддержку.

Несмотря на то, что Гаврилов сыграл главного Дон Жуана сериала и убедительно продемонстрировал ветреный нрав своего персонажа Георгия Рудковского, в реальной жизни он оказался совершенно другим.

Долгое время у Гаврилова был роман с Кристиной Асмус. Они познакомились, когда актер снимался в «Универе», а Асмус в «Интернах». Однако причиной разрыва отношений оказалось, то, что актриса с долгое время не выходила из экранного образа и не умела грамотно разделять профессию и личную жизнь.

Первой супругой оказалась Марина Мельникова, которая была инструктором по йоге. Она покорила сердце Гаврилова с первого взгляда, когда тот увидел документальный фильм о Таиланде, где она снялась в одной сцене. Актеру не помешало расстояние, он разыскал ее. На тот момент она жила на Украине и спустя время произошла их первая встреча.

В 2015-м они поженились. Спустя три года у супругов появился сын Соломон. Однако после пяти лет семейного счастья Марина и Алексей разошлись. Но несмотря на это, у них получилось сохранить дружеские отношения. Соломон в старшем возрасте переехал из Таиланда в Москву, чтобы получить хорошее образование.

Второй брак актера был с Мари Кирти. В 2022-м году у них появился ребенок, которому дали необычное имя — Рами. В браке супруги пробыли совсем недолго и уже в марте в 2023-м году они подали на развод. Но, как и с первой женой, Алексей смог сохранить хорошие отношения с Мари, чтобы вместе воспитывать сына.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что юморист Гарик Харламов тайно женился на возлюбленной Катерине Ковальчук.