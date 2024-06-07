Россия занимает четвертое место в мире по ВВП и уже обогнала Японию и Германию

Российская Федерация обогнала Японию с Германией и теперь занимает четвертое место в мире по ВВП. Темпы роста экономики РФ опережают среднемировые. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, вот буквально на той неделе, Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место, мы оказались впереди Японии», — сообщил президент РФ.

После этих слов президента зал начал аплодировать.

Он также отметил, что хоть мы и впереди, но разница небольшая, поэтому нашей стране необходимо по-прежнему обеспечивать стабильно высокие темпы роста качества на перспективу долгосрочного формата. Индонезия уже начинает догонять и, как отметил Путин, «наступает всем на пятки».