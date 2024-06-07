Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 36 0

Путин: на фоне низкой безработицы важно перенастроить систему подготовки кадров

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На сегодняшний день в нашей стране рекордно низкая безработица — всего 2,6%.

На фоне рекордно низкой безработицы в Российской Федерации очень важно перенастроить систему подготовки кадров, об этом сообщил лидер страны Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

На сегодняшний день Россия показала рекордно низкую безработицу — всего 2,6%.

«Что особенно важно, мы сократили ее структурный компонент, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех населенных пунктах, где она была исторически высокой», — поделился статистикой президент в ходе своего выступления.

Сейчас перед страной стоит другая проблема — не отсутствие рабочих мест, а, наоборот, нехватка кадров.

Прямую трансляцию выступления смотрите на 5-tv.ru.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

16:12
Робот-пылесос застыл от изумления во время выступления Путина на ПМЭФ
16:09
Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах
16:01
Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации
16:00
Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
15:58
Путин допустил появление федерального инвестиционного налогового вычета
15:53
Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака