Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция

Президент России выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Выступление российского лидера — центральное событие ПМЭФ-2024, который проходит в «Экспоцентре». В этом году в форуме принимают участие более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Основной темой обсуждений стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии Владимира Путина.