Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2024 в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.
Выступление российского лидера — центральное событие ПМЭФ-2024, который проходит в «Экспоцентре». В этом году в форуме принимают участие более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Основной темой обсуждений стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии Владимира Путина.
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