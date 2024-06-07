Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 4 381 0

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2024 в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
ПМЭФ 2024

Президент России выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Выступление российского лидера — центральное событие ПМЭФ-2024, который проходит в «Экспоцентре». В этом году в форуме принимают участие более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Основной темой обсуждений стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии Владимира Путина.

Тема:
ПМЭФ 2024
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