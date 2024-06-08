США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

Вашингтон намерен придерживаться положений Договора, но при одном условии.

Соединенные Штаты остаются открыты к диалогу с Россией по принятому ранее российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом заявил спецпомощник президента США Джо Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

В беседе с РИА Новости спецпомощник Вадди подчеркнул, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023 году предложение встретиться для обсуждения ДСНВ. Вадди также заявил, что Штаты готовы придерживаться положений договора, если Россия будет делать то же самое.

«США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое», — сказал Вадди.

Россия и США заключили соответствующий договор в 2010 году. В 2026 году срок договора должен был истечь, но в феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в соглашении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия. Свое заявление российский лидер сделал на пленарном заседании ПМЭФ-2024.