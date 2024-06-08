США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Белый дом: США открыты к диалогу с Россией по ДСНВ

США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

Фото: www.globallookpress.com / White House

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вашингтон намерен придерживаться положений Договора, но при одном условии.

Соединенные Штаты остаются открыты к диалогу с Россией по принятому ранее российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом заявил спецпомощник президента США Джо Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

В беседе с РИА Новости спецпомощник Вадди подчеркнул, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023 году предложение встретиться для обсуждения ДСНВ. Вадди также заявил, что Штаты готовы придерживаться положений договора, если Россия будет делать то же самое.

«США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое», — сказал Вадди.

Россия и США заключили соответствующий договор в 2010 году. В 2026 году срок договора должен был истечь, но в феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в соглашении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия. Свое заявление российский лидер сделал на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Пропавшие в лесу под Екатеринбургом дети найдены живыми
5:50
Россиянин Тимашев с гражданством США признался в нарушении санкций против РФ
5:38
«Неверное и нелепое»: в Британии мнение НАТО о России назвали ошибочным
5:26
«Самая красивая!» — Витас показал мать своих детей на отдыхе в Турции
5:20
Пушилин назвал чудовищными атаки ВСУ на Херсонскую область и ЛНР
5:12
США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ

Сейчас читают

«Витает в воздухе»: внук Оппенгеймера оценил риск начала ядерной войны
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака