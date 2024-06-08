Российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

ЦПВС: ВКС РФ поразили четыре базы боевиков в горах Сирии

Российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Террористы пытались укрыться в труднодоступных горных массивах провинций Хомс и Дейр эз-Зор.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили четыре базы боевиков в горных районах Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

«За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр эз-Зор», — заявил он.

Также, по словам Попова, в провинции Алеппо в результате обстрела террористами позиций правительственных сил Сирии погиб арабский военнослужащий.

Кроме того, истребители так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США 12 раз за сутки нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, отметил Попов.

В мае стало известно, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* готовят удары с применением беспилотных летательных аппаратов по пунктам дислокации российских военных в Сирии.

В связи с этим в ЦПВС заявили, что принимаются все необходимые упреждающие меры для недопущения вооруженных провокаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военная полиция России в Сирии заблокировала колонну военной техники международной антитеррористической коалиции США.

* — организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.

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